China supera a Francia y anuncia un salto tecnológico sin precedentes con una bestia de 'corazón nuclear' que no se apaga

El reactor rápido CFR-1000, todavía en desarrollo, apunta a producir 1,2 GW y revolucionar la eficiencia del combustible nuclear gracias al uso de neutrones rápidos. China da un salto de gigante.
Si en la producción de energía se gasta uno la pasta en moderadores neutrónicos (convertir un neutrón rápido en lento), por algo será.
Sí, vale, se puede usar más el combustible, pero ese reactor es mucho más difícil de controlar.