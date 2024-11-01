edición general
China supera a Francia y anuncia un salto tecnológico sin precedentes con una bestia de 'corazón nuclear' que no se apaga

El reactor rápido CFR-1000, todavía en desarrollo, apunta a producir 1,2 GW y revolucionar la eficiencia del combustible nuclear gracias al uso de neutrones rápidos. China da un salto de gigante.

#1 eltoloco
Una antigua web de videojuegos, convertida en sección de entretenimiento de un medio rancio, "informando" sobre energía nuclear en China.. ¿Qué puede salir mal? :shit: :shit: :shit:
#2 Dav3n
#1 Pues igual que Xataka...

Esta es la nueva normalidad en la que se prohíben unas cosas y se llevan a portada otras mucho más "sanas" para el consumidor de mier, digo contenido.
#7 eltoloco
#2 me parece una mala excusa, sigue habiendo gente que publica información didáctica en blogs personales, y sino se puede mandar un video de YouTube de un divulgador, que hay muchos y algunos muy buenos.
#3 tierramar
Propaganda nuclear sin más, siempre con el "todavía en desarrollo",...
#4 Tronchador.
Marty ¿Has dicho 1,2 GW de energía?
#8 nalacily
Los reactores de neutrones rápidos se han usado toda la vida para fabricar plutonio.

Si en la producción de energía se gasta uno la pasta en moderadores neutrónicos (convertir un neutrón rápido en lento), por algo será.

Sí, vale, se puede usar más el combustible, pero ese reactor es mucho más difícil de controlar.
