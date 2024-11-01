China se siente fuerte y percibe un retroceso estadounidense

China se ha visto impulsada este año por un repunte de confianza, convencida de su modelo de gobernanza y ascenso inevitable. Estados Unidos, por su parte, ha adoptado un tono diferente, que según los expertos chinos denota derrotismo. La estrategia de seguridad nacional del presidente Trump, presenta a China más como un competidor comercial que como un rival por el poder militar, tecnológico e ideológico. Esto supone un cambio, los analistas chinos han interpretado la nueva estrategia como una prueba de la retirada estadounidense.