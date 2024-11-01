China sabe cuál es su ‘talón de Aquiles’ en un producto estrella vendido en España: ahora ha confirmado un cambio para 2026

El sector automovilístico chino, pese a ofrecer modelos competitivos en comparación con Europa, arrastra una importante debilidad: la atención al cliente tras la venta. En Francia, varios propietarios de MG, una de las marcas chinas con mayor presencia, denuncian largos tiempos de reparación, especialmente en el caso del modelo MG4, debido a la falta de repuestos.