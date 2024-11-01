edición general
China sabe cuál es su ‘talón de Aquiles’ en un producto estrella vendido en España: ahora ha confirmado un cambio para 2026

China sabe cuál es su 'talón de Aquiles' en un producto estrella vendido en España: ahora ha confirmado un cambio para 2026

El sector automovilístico chino, pese a ofrecer modelos competitivos en comparación con Europa, arrastra una importante debilidad: la atención al cliente tras la venta. En Francia, varios propietarios de MG, una de las marcas chinas con mayor presencia, denuncian largos tiempos de reparación, especialmente en el caso del modelo MG4, debido a la falta de repuestos.

10 comentarios
HeilHynkel
La nueva normativa pretende frenar la exportación de vehículos eléctricos sin garantías suficientes, en especial aquellos enviados por intermediarios no autorizados, que no aseguran un servicio postventa durante el período de garantía legal ni la disponibilidad adecuada de piezas de repuesto. Con esta medida, el Ministerio de Comercio chino busca proteger a los consumidores y evitar actos que puedan perjudicar la imagen de la industria.

Cosas que nunca han pasado aquí ¿verdad? Nadie se ha quedado con el coche en el taller "a falta de esa pieza que venía de Alemania" :roll:
daTO
#1 el año pasado con un Opel nuevo. 8 meses en el taller oficial esperando la puta pieza. Hemos comprado varios Opel en casa, pero nunca más.
HeilHynkel
#8

Si no me equivoco, has comprado un Stellantis ... antes habías comprado los GM que en ese sentido eran mejores (yo tuve tres)
wildseven23
Joder, el clickbait es hasta ofensivo.
HeilHynkel
#2
Joder, el clickbait es hasta ofensivo.

Es ley de vida en estos tiempos :roll:

Pero la noticia es interesante .. el propio gobierno chino se preocupa porque lo que venden no dé problemas. Se lo dices a un CEO de aquí y le da la risa.
#4 plainflea
China siempre ha ido muy mal en esto de la postventa. Es un problema cultural, ni siquiera tienen el concepto.

Para un cacharro que compré, el servicio lo daba un chino de hongkong al que contrataron para esto, porque sabía inglés. Era el único que sabía inglés en la empresa, y nos explicaba a los clientes lo que le tocaba sufrir para que entendiesen lo de la postventa en la fábrica, persiguiendo a cada ingeniero.
Antipalancas21
Ese es el problema y no solo de los coches chinos también a los coreanos les pasa, a mi en un Hyundai un mes para traer una luna trasera.
Aguarrás
En motos, Triumph es británica (en papeles) y tardan la vida, meses. Eso me han contado.
CFMoto, Voge, Zontes, Benelli... Venden mucho pero todos recelamos de la postventa.
Están mejorando, pero aún les queda por recorrer. Especialmente si la propia marca se apoya en terceros, en lugar de distribuir ella.
kastanedowski
En paises como Mexico las marcas Chinas estan abandonando y los concesionarios cerrando, Espana va para esto en cualquier momento


www.motorpasion.com.mx/industria/china-se-canso-mala-fama-sus-autos-me

www.imagenradio.com.mx/dario-celis/las-marcas-automotrices-chinas-se-q

www.motorpasion.com.mx/industria/agencias-autos-chinas-estan-desbordad

elincorrecto.mx/2025/puebla/cierran-agencia-de-autos-chinos-mg-en-pueb

www.facebook.com/photo.php?fbid=1064295795559310&id=10005936699018
#5 Tailgunner
3 o 4 meses esperando la pieza de Alemania? Pues no, yo nunca, tù?
