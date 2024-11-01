China sabe cuál es su ‘talón de Aquiles’ en un producto estrella vendido en España: ahora ha confirmado un cambio para 2026

El sector automovilístico chino, pese a ofrecer modelos competitivos en comparación con Europa, arrastra una importante debilidad: la atención al cliente tras la venta. En Francia, varios propietarios de MG, una de las marcas chinas con mayor presencia, denuncian largos tiempos de reparación, especialmente en el caso del modelo MG4, debido a la falta de repuestos.
Cosas que nunca han pasado aquí ¿verdad? Nadie se ha quedado con el coche en el taller "a falta de esa pieza que venía de Alemania"
Si no me equivoco, has comprado un Stellantis ... antes habías comprado los GM que en ese sentido eran mejores (yo tuve tres)
Joder, el clickbait es hasta ofensivo.
Es ley de vida en estos tiempos
Pero la noticia es interesante .. el propio gobierno chino se preocupa porque lo que venden no dé problemas. Se lo dices a un CEO de aquí y le da la risa.
Para un cacharro que compré, el servicio lo daba un chino de hongkong al que contrataron para esto, porque sabía inglés. Era el único que sabía inglés en la empresa, y nos explicaba a los clientes lo que le tocaba sufrir para que entendiesen lo de la postventa en la fábrica, persiguiendo a cada ingeniero.
CFMoto, Voge, Zontes, Benelli... Venden mucho pero todos recelamos de la postventa.
Están mejorando, pero aún les queda por recorrer. Especialmente si la propia marca se apoya en terceros, en lugar de distribuir ella.
