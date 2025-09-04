China rompe récords con el mayor aerogenerador marino del mundo

Esta semana ha tenido lugar la puesta en marcha del aerogenerador marino más potente del mundo, desarrollado por Dongfang Electric. Se trata de un monstruo de 26 MW, que supera así al anterior récord de 21,5 MW en manos de Siemens Gamesa en Dinamarca. Este prototipo ha sido instalado en una base de pruebas y certificación y se convierte en el más grande a nivel global tanto por capacidad como por dimensiones. Sus cifras son abrumadoras, con un rotor que alcanza un diámetro de 310 metros y una torre que asciende hasta los 185 metros.
| etiquetas: china , aerogenerador , dongfang electric