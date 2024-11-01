edición general
China se queda sin basura para quemar tras construir más de 1.000 plantas de energía por incineración: empiezan a excavar en vertederos

China cuenta con más de 1.000 plantas de valorización energética de residuos, lo que representa más de la mitad de la capacidad mundial instalada. Una infraestructura gigantesca que nació para resolver las llamadas “crisis de basura” urbanas y que, una década después, empieza a mostrar síntomas claros de sobrecapacidad estructural. La combinación de desaceleración económica, descenso demográfico y mejora en la gestión de residuos domésticos ha cambiado el escenario de forma profunda.

sorrillo #2 sorrillo *
China se pasó de frenada con la ley de hijo único y ahora parece que se ha pasado de frenada con lo de la incineración de basura, a saber en qué más se estará pasando de frenada y lo veremos más adelante.
#3 Albarkas
Nosotros les podemos vender. Tenemos mierda para aburrir...
