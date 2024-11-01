edición general
6 meneos
6 clics
China publica directrices para reforzar la educación científica y tecnológica en las escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de establecer un sistema básico para 2030. (Eng)

China publica directrices para reforzar la educación científica y tecnológica en las escuelas primarias y secundarias, con el objetivo de establecer un sistema básico para 2030. (Eng)

El Ministerio de Educación de China (MOE) y otros seis departamentos han publicado conjuntamente las directrices para reforzar la educación científica y tecnológica en las escuelas primarias y secundarias. El documento describe seis prioridades clave, entre las que se incluye la promoción de intercambios y cooperaciones internacionales en profundidad, con el objetivo de apoyar el desarrollo de alta calidad de la educación, la ciencia y la tecnología, y el talento, según un comunicado del MOE publicado el miércoles en la página web

| etiquetas: china , educación , ministerio de educación , niños , cultura , futuro , ciencia
5 1 0 K 76 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
Gry #1 Gry
También están mirando como meterles IA en clase desde primaria: www.meneame.net/story/china-publica-directrices-promover-ensenanza-ia-
0 K 16
#2 Quaid
en esta españa comunista somo mas de reforzar el vaguismo.
1 K 13
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Y en la América de Trump quieren meter el creacionismo en las escuelas.
0 K 20

menéame