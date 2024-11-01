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China ordena a sus compañías energéticas afectadas que ignoren las sanciones impuestas por EEUU

China ordena a sus compañías energéticas afectadas que ignoren las sanciones impuestas por EEUU. El Ministerio de Comercio de China ha dado orden a todas las compañías energéticas afectadas por sanciones de EEUU por sus presuntos vínculos con Irán que ignoren estas represalias de Washington y continúen con sus negocios como hasta ahora. Y salvaguardar así "la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, así como proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones chinas".

| etiquetas: soberanía china , sanciones de eeuu
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5 comentarios
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#2 tierramar
Según el comunicado oficial, las medidas adoptadas por Washington, que incluyen su designación en listas de sanciones, la congelación de activos y la prohibición de transacciones, interfieren en las actividades comerciales "normales" entre empresas chinas y terceros países, y vulneran "el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales".
La orden se apoya en el marco legal chino contra la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras,…   » ver todo el comentario
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#4 Horkid
Una vez más Chian protegiendo su pais, a sus ciudadanos, y a las empresas chinas y las instaladas en China. En cambio, Europa victima del globalismo; en pleno proceso de destrucción de sus países y en contra de los intereses de los ciudadanos europeos, ejemplo, acaban de aprobar el acuerdo UE Mercosur en contra de los intereses de los agricultores españoles, y desprotegiendo la salud de los europeos; sometiendose a EEUU desmontando el estado de bienestar para regalar nuestro dinero a la industria armamentistica.
Recuerden PPSOE ha votado a favor del acuerdo UE Mercosur, y del rearme y el aumento del gasto en defensa; en contra de Sumar, Podemos, IU,...que defienden los intereses de los ciudadanos y no nos venden a las corporaciones
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#3 tierramar
Otra razón para que las empresas se traslden a China buscando protección frente a las sanciones y condiciones arbitrarias de EEUU
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#5 unocualquierax *
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DUPLICADA
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menéame