China ordena a sus compañías energéticas afectadas que ignoren las sanciones impuestas por EEUU. El Ministerio de Comercio de China ha dado orden a todas las compañías energéticas afectadas por sanciones de EEUU por sus presuntos vínculos con Irán que ignoren estas represalias de Washington y continúen con sus negocios como hasta ahora. Y salvaguardar así "la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, así como proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, personas jurídicas y otras organizaciones chinas".