En china no hay nada que ver, Circulen  

En este vídeo os mostramos lo mejor de nuestra ruta por el sur de Fujian, pasando por la famosa Xiamen además de otras localidades apenas conocidas. Hemos recorrido unos cuantos callejones, algo que siempre recomendamos porque son muy seguros y una de las mejores maneras de ver cómo vive la gente más allá de las zonas comerciales o turísticas. También mostraemos al perrobot de la miniatura pero me temo que de momento es algo poco común...