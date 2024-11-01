edición general
5 meneos
22 clics
China lidera la energía eólica marina; Reino Unido y la Unión Europea se quedan atrás [ENG]

China lidera la energía eólica marina; Reino Unido y la Unión Europea se quedan atrás [ENG]

China ha avanzado de forma significativa en la expansión de la energía eólica marina. En la primavera de 2025, había 15.100 aerogeneradores marinos en funcionamiento en todo el mundo, de los cuales el 51 % se encontraban en China, el 26 % en la Unión Europea y el 19 % en el Reino Unido. Esta expansión queda reflejada en los datos satelitales analizados por el Centro Aeroespacial Alemán (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). Según estos datos, China concentra ahora más de la mitad de todos los aerogeneradores marinos del mundo.

| etiquetas: alemania , europa , eólica , marina , energía , china
4 1 0 K 63 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
perrico #1 perrico
Un poco lo que toca por población. Es seguro que nos va a adelantar, pero joder, proporcionalmente ni tan mal.
2 K 38
sotillo #2 sotillo
#1 Incluso diría que me ha sorprendido el porcentaje de Inglaterra y que la Unión Europea tiene mucho camino por delante
1 K 31
#4 no_soy_un_bot
Podemos decir que como Eurasia lideramos...
1 K 26
#3 Grahml *
No lo menciona en la noticia (tampoco es que sea necesario) pero EEUU también se está quedando atrás.

Y añadido a esto, el que considere que este progreso tecnológico del país no se está extendiendo al armamento, que baje de su nube.
0 K 20

menéame