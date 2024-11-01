China lidera la energía eólica marina; Reino Unido y la Unión Europea se quedan atrás [ENG]

China ha avanzado de forma significativa en la expansión de la energía eólica marina. En la primavera de 2025, había 15.100 aerogeneradores marinos en funcionamiento en todo el mundo, de los cuales el 51 % se encontraban en China, el 26 % en la Unión Europea y el 19 % en el Reino Unido. Esta expansión queda reflejada en los datos satelitales analizados por el Centro Aeroespacial Alemán (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; DLR). Según estos datos, China concentra ahora más de la mitad de todos los aerogeneradores marinos del mundo.