China lanza con éxito nuevo satélite de teledetección  

China envió al espacio con éxito hoy martes un nuevo satélite de teledetección desde el Sitio de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia insular china de Hainan. El satélite Yaogan-45 fue lanzado a las 10:00 (hora de Beijing) a bordo de un cohete portador modificado Gran Marcha-7 y alcanzó con éxito su órbita preestablecida. El equipo se utilizará principalmente para experimentos científicos, estudios de recursos terrestres, estimaciones del rendimiento de los cultivos y labores de prevención y alivio de desastres.