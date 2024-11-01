edición general
10 meneos
41 clics
China es inevitable (y los aranceles no van a solucionarlo)

China es inevitable (y los aranceles no van a solucionarlo)  

China no es buena ni mala, es inevitable. Y el problema es que hemos vivido de espaldas a China todo el tiempo que hemos podido hasta que ha sido inevitable. Y cuando ha sido inevitable hemos empezado a poner aranceles para de nuevo intentar evitar los productos chinos. No los estamos evitando. China tiene superáit comercial récord, sigue exportando más todos los meses eh de lo que ha hecho a lo largo de su historia. Tenemos un problema y esto hay que negociarlo a nivel político. Los empresarios están vendidos. Europa, España no tiene voz

| etiquetas: china , es , inevitable , (y , los , aranceles , no , van , a , solucionarlo)
8 2 0 K 114 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 114 actualidad
#1 maoma
si china puede producir más barato, es absurdo no comprarles, aunque reventemos las economías locales. :troll:
0 K 12
reivaj01 #3 reivaj01
Si España no tiene voz es porque Fakejóo no quiere.
0 K 12
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Dictadura de mierda donde la legislación laboral debería ser progresista, pero que tiene buena parte de la población esclavizada y vigilada, produciendo basura en jornadas maratonianas, para luego vender a los países ricos que ya no fabrican, porque les sale mas barato comprar a China 5 grifos según se van rompiendo, que fabricar uno decente el doble de caro
Con razón Winnie the Pooh exige libertad (para comerciar)
Mientras tanto, la inevitable flota pesquera china sigue su arrasamiento de caladeros
www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/la-pesca-incontrolada-
(Dedicado a los que hablan del enfoque ecologista chino :troll: )
0 K 7

menéame