China es inevitable (y los aranceles no van a solucionarlo)  

China no es buena ni mala, es inevitable. Y el problema es que hemos vivido de espaldas a China todo el tiempo que hemos podido hasta que ha sido inevitable. Y cuando ha sido inevitable hemos empezado a poner aranceles para de nuevo intentar evitar los productos chinos. No los estamos evitando. China tiene superáit comercial récord, sigue exportando más todos los meses eh de lo que ha hecho a lo largo de su historia. Tenemos un problema y esto hay que negociarlo a nivel político. Los empresarios están vendidos. Europa, España no tiene voz