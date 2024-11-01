edición general
3 meneos
3 clics
China se ha convertido en el principal acreedor del mundo capitalista

China se ha convertido en el principal acreedor del mundo capitalista

China, el mayor acreedor del mundo, ha redirigido sus préstamos hacia países ricos y tecnologías sensibles. Estados Unidos está a a cabeza de los deudores Más de 200 000 millones de dólares en préstamos han llegado a Estados Unidos, más que a cualquier otro país del mundo. La Unión Europea también se beneficia de los préstamos públicos chinos: 161.000 millones de dólares para 1.800 proyectos desde el año 2000. El mayor beneficiario es Alemania, aunque Reino Unido ocupa el primero lugar entre los países europeos beneficiados por los préstamos

| etiquetas: capitalismo chino , préstamos chinos , eeuu europa deudores
3 0 0 K 29 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 29 actualidad
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#2 Ahí no tengo nada que objetar. China y su visión largoplacista (el único país que de verdad la aplica en estos momentos) tiene las de ganar cualquiera que sea el escenario.
1 K 24
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Lo cual significa que es el que en peor situación se encuentra frente a la burbuja de deuda a la que se enfrenta el mundo. Cuando reviente este burbujón, no me gustaría estar en el pellejo del gobierno chino.
0 K 14
Variable #2 Variable
#1 Ok, pero la final de la fiesta cuando todo quede liquidado, los chinos seguirán teniendo los mejores medios de producción del mundo. Al final todo se reequilibra, y el dinero es una magnitud más simbólica que real.
0 K 10
#3 mam23 *
#1 tambien puede presionar a los gobiernos de formas mas sutiles que como lo hace USA.
0 K 7
Variable #6 Variable *
La hipocresía occidental hacia China se me va haciendo cada vez más bola. La OTAN y la UE la califican de amenaza o directamente enemigos, cuando por una parte es el socio indispensable de las mayores empresas occidentales y por otra parte ya directamente una fuente de financiación.

La bonanza de China no tiene por qué ser un riesgo para occidente. Al final son el ejemplo de que la economía planificada y los planes a medio y largo plazo es lo que en realidad funciona para conseguir el auténtico progreso.
0 K 10
#4 rogerillu
Vamos, que nuestros maravillosos gestores han vendido occidente a los chinos.
0 K 10
Variable #7 Variable
#4 Pero ni lo dudes. El poder económico Chino se ha construido sobre la avaricia y la visión cortoplacista de los gestores occidentales. Sobre todo los privados.

El libro No Logo de Naomi Klein es un poco sobre ésto, a nivel gran empresa privada y lo explica perfectamente.
1 K 30

menéame