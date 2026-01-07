edición general
China frena la entrada de los NVIDIA H200 y añade incertidumbre al sector de IA

NVIDIA vuelve a situarse en el centro de la tensión geopolítica tecnológica. Según la información disponible, las autoridades aduaneras chinas habrían comunicado a clientes e intermediarios que los chips de IA H200 no están actualmente autorizados para entrar en el país, una decisión que introduce nuevas dudas sobre el futuro del suministro de aceleradores de IA de alto rendimiento en la región. Este movimiento llega en un momento especialmente delicado, tras semanas de mensajes contradictorios entre Estados Unidos y China.

#2 Marisadoro *
El mercado chino se presenta como una gran oportunidad para Nvidia, teniendo en cuenta que Huang había dicho que las ventas podrían generar 50.000 millones de dólares al año.

efe.com/economia/2026-01-07/china-limite-acceso-chips-h200-nvidia-tecn
#3 chavi
Juas.
Pasamos a que EEUU dice que "no quiere exportar chips a China" a que China no deje que se importen...

Enhorabuena. Todos contentos !!
