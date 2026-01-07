China frena la entrada de los NVIDIA H200 y añade incertidumbre al sector de IA

NVIDIA vuelve a situarse en el centro de la tensión geopolítica tecnológica. Según la información disponible, las autoridades aduaneras chinas habrían comunicado a clientes e intermediarios que los chips de IA H200 no están actualmente autorizados para entrar en el país, una decisión que introduce nuevas dudas sobre el futuro del suministro de aceleradores de IA de alto rendimiento en la región. Este movimiento llega en un momento especialmente delicado, tras semanas de mensajes contradictorios entre Estados Unidos y China.