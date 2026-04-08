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China financia el 'gran hermano' africano

China financia el 'gran hermano' africano

La implantación de sistemas de vigilancia impulsados por empresas chinas llega a Canarias, donde se desarrollan proyectos de monitorización con tecnologías similares

| etiquetas: china , gran hermano , africano
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1 comentarios
3 0 0 K 33 actualidad
#1 HangTheRich
Si es de china es gran hermano, si es de US UK es por tu seguridad y el que no debe no teme.
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menéame