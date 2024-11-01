China y el fin de la era del petróleo en el mar  

¿Es el fin de la era del petróleo en los océanos? Mientras en Occidente los analistas se debaten entre el escepticismo y la ridiculización, China acaba de botar el Níng Yuǎn Diàn Kūn, un portacontenedores de 10.000 toneladas totalmente eléctrico. Pero cuidado: si crees que esto es solo "un barquito con pilas", estás cayendo en la trampa de la infravaloración. En este vídeo analizamos por qué el transporte marítimo es el siguiente dominó en caer. No se trata solo de barcos, sino de una integración vertical sin precedentes: desde el control...