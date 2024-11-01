edición general
China y el fin de la era del petróleo en el mar

¿Es el fin de la era del petróleo en los océanos? Mientras en Occidente los analistas se debaten entre el escepticismo y la ridiculización, China acaba de botar el Níng Yuǎn Diàn Kūn, un portacontenedores de 10.000 toneladas totalmente eléctrico. Pero cuidado: si crees que esto es solo "un barquito con pilas", estás cayendo en la trampa de la infravaloración. En este vídeo analizamos por qué el transporte marítimo es el siguiente dominó en caer. No se trata solo de barcos, sino de una integración vertical sin precedentes: desde el control...

Gry #1 Gry
10.000 toneladas es una birria. Las baterías por ahora no dan la talla para el transporte transoceánico de mercancías.
Sr.No #3 Sr.No
#1 no, pero es un primer paso que les aleja totalmente de la dependencia de petroleo y del servilismo asociado a dicho recurso.
Sr.No #2 Sr.No
Al final todas las tonterías que lleva hechas el dorito no van a servir para nada. Se van a quedar solos con los motores de combustión y el petroleo que han saqueado.
