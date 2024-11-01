China está aquí para liderar, no solo para quedarse [en]

El historiador económico Adam Tooze, reflexionando sobre su reciente e intensa relación con China, lo expresó en julio con su característica franqueza: «China no es solo un problema analítico», dijo. Es «la llave maestra para comprender la modernidad». Tooze calificó a China como «el mayor laboratorio de modernizaciones organizadas que ha existido…». Es un lugar donde las historias industriales de Occidente se leen ahora como prefacios de algo más grande.