China está aquí para liderar, no solo para quedarse [en]

El historiador económico Adam Tooze, reflexionando sobre su reciente e intensa relación con China, lo expresó en julio con su característica franqueza: «China no es solo un problema analítico», dijo. Es «la llave maestra para comprender la modernidad». Tooze calificó a China como «el mayor laboratorio de modernizaciones organizadas que ha existido…». Es un lugar donde las historias industriales de Occidente se leen ahora como prefacios de algo más grande.

Hay traducción: sinpermiso.info/textos/china-esta-aqui-para-liderar-no-solo-para-queda
Del artículo: «Para los estadounidenses en particular, el choque psíquico más profundo radica en el reconocimiento de que la modernidad ya no es algo que ellos crearon y que otros simplemente heredan. Esa historia ha dejado de ser útil.»
#1 La muerte del destino manifiesto.
Los magas son basicamente llorones
#2 No te los pierdas de vista —a EEUU. Hay algunos cerebros en la sombra —y no digo que pertenezcan al aquelarre trumpista. Del artículo: «Desde la política industrial hasta la participación directa del Gobierno en empresas estratégicas como Intel, los responsables políticos estadounidenses adoptan cada vez más métodos que se asemejan sospechosamente al capitalismo de Estado chino, al tiempo que insisten en que están defendiendo los principios del libre mercado en lugar de abandonarlos.»
#3 Van a fracasar,
No solo por cultura politica sino por cultura de sociedades, y tambien por ANTIGUEDAD de sociedades
#4 Así sea.
Que aprendan un poco de humildad. Por el bien del género humano.
