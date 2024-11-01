China está aquí para liderar, no solo para quedarse [en]

El historiador económico Adam Tooze, reflexionando sobre su reciente e intensa relación con China, lo expresó en julio con su característica franqueza: «China no es solo un problema analítico», dijo. Es «la llave maestra para comprender la modernidad». Tooze calificó a China como «el mayor laboratorio de modernizaciones organizadas que ha existido…». Es un lugar donde las historias industriales de Occidente se leen ahora como prefacios de algo más grande.
Del artículo: «Para los estadounidenses en particular, el choque psíquico más profundo radica en el reconocimiento de que la modernidad ya no es algo que ellos crearon y que otros simplemente heredan. Esa historia ha dejado de ser útil.»
Los magas son basicamente llorones
No solo por cultura politica sino por cultura de sociedades, y tambien por ANTIGUEDAD de sociedades
Que aprendan un poco de humildad. Por el bien del género humano.