China entra por primera vez en el top 10 del Índice Global de Innovación y desplaza a Alemania  

Seis de los diez países más innovadores del mundo son europeos, pero China ha desplazado a Alemania del top 10 y ha entrado en el ranking por primera vez.Suiza ocupó el primer lugar, una posición que mantiene desde 2011. Suecia y Estados Unidos se situaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, en la encuesta del Índice Global de Innovación (GII) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que evaluó a 139 economías basándose en 78 indicadores.Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca siguieron..