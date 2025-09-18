edición general
China entra por primera vez en el top 10 del Índice Global de Innovación y desplaza a Alemania

Seis de los diez países más innovadores del mundo son europeos, pero China ha desplazado a Alemania del top 10 y ha entrado en el ranking por primera vez.Suiza ocupó el primer lugar, una posición que mantiene desde 2011. Suecia y Estados Unidos se situaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, en la encuesta del Índice Global de Innovación (GII) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que evaluó a 139 economías basándose en 78 indicadores.Corea del Sur, Singapur, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca siguieron..

3 comentarios
#1 ombresaco
...hasta para entrar en el top 10 han tenido que usar un indice ya existente... solo saben copiar
#2 MoñecoTeDrapo
Pues lo que me parece increíble es que no estuvieran ya entre esos 10 más innovadores.
#3 Joaker
El merito Chino no lo discuto, pero el indice del que habla el articulo es mas que cuestionable.
