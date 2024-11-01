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China ejecuta a un ciudadano francés condenado por tráfico de drogas

China ejecuta a un ciudadano francés condenado por tráfico de drogas

Francia ha denunciado irregularidades en el juicio porque la defensa del acusado no pudo acceder a la audiencia final

| etiquetas: china , ejecuta , ciudadano , francés , condenado , tráfico , drogas
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2 comentarios
2 1 0 K 33 actualidad
#1 woke
a la gente le gusta más cuando ejecutan políticos corruptos.
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OdaAl #2 OdaAl
#1 ¿A que turba enfurecida no le gusta un buen linchamiento?
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menéame