edición general
1 meneos
58 clics

China construye una espectacular catarata en el puente más alto del planeta

El nuevo puente del Gran Cañón de Huajiang en China aprovecha un acuífero subterráneo hallado por accidente para emitir una espectacular catarata artificial de 300 metros de ancho

| etiquetas: huajiang , china , catarata
1 0 0 K 17 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 17 tecnología

menéame