China cierra sus ochomiles por un espectáculo de fuegos artificiales sin permiso

La cara norte del Everest (8.848 m), la ruta normal del Cho Oyu (8.188 m) y el Shisha Pangma (8.027 m) no recibirán expediciones internacionales la próxima temporada de primavera, que empieza en unas semanas. Aunque no existe una confirmación oficial al respecto, todo apunta a que esta es la medida adoptada por las autoridades chinas a partir de una controversia centrada en un espectáculo de fuegos artificiales

pitercio #1 pitercio *
La que han montado los hijos de puta, no dejan ni un sitio en el que se pueda estar tranquilo. Aunque esté llena la cárcel, yo creo que a estos se les puede hacer un hueco.
redscare #2 redscare
Las publicaciones chinas y foráneas recogieron la indignación creciente, que llevó a que las autoridades regionales iniciasen una investigación oficial sobre el evento y su organización. Por su parte, los organizadores eliminaron vídeos relacionados, emitieron disculpas públicas, y se les exigió financiar acciones de restauración medioambiental. Además, varios funcionarios locales fueron despedidos de sus cargos.

Nos llevan siglos de ventaja.
