China busca garantías sobre sus préstamos en Venezuela

China busca garantías sobre sus préstamos en Venezuela  

Las autoridades de China contactaron con altos funcionarios de Venezuela y Estados Unidos para tratar de obtener garantías sobre los préstamos del gigante asiático al país ante la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, informa Bloomberg.

cosmonauta
Cuando un prestamista pide garantías, es que el crédito se ha acabado.
Pertinax
#1 El crédito acabó hace años. Lo que quiere China, con toda lógica, es seguir recibiendo el petróleo venezolano con cargo a la amortización de la deuda, como ha hecho hasta ahora.
La_Conquista_Del_Mundo
#2 De la noticia: Si bien Venezuela dejó de publicar datos detallados de deuda tras incurrir en impago en 2017, y por tanto se desconoce la cantidad concreta que le debe a China, se estima que los préstamos pendientes de pago podrían sumar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, por lo que Pekín buscaría formar parte de cualquier futura negociación para reestructurar el pasivo venezolano.
Pertinax
#10 Exacto.
Dav3n
#1 Hombre, está EEUU amenazando con quedarse aquello xD

O es que crees que después de un golpe de estado en el país que has firmado un acuerdo o préstamo (o llámalo X) lo normal es quedarse sentado a esperar siendo además que EEUU habla abiertamente de joder a China.

?(

Mirad qué mala es China que pide garantías xD
Verdaderofalso
Ojalá le digan que se lo va a pagar Rita.

Yo ya apuesto a la decadencia total
Spirito
#3 ¿A la decadencia total de qué país?
BurraPeideira_
Si China no aprovecha para tomar Taiwán y robarle a EE.UU. todas sus inversiones es que no van a disputarle nada a EE.UU. ni a corto ni a medio plazo. E igual que el resto de países rezaremos para que EEUU nos permita vivir decentemente.
Dragstat
#7 el tema es que Estados Unidos está echando órdagos cada vez mas grandes porque unos pirados han tomado el control, todo esto terminaría en guerra, nadie en su sano juicio quiere tal cosa. Así que Estados Unidos se beneficiará de ello hasta que apriete demasiado y al resto de los países no les quede alternativa. Para eso queda mucho porque se vive muy bien sin guerra, excepto para países como Rusia o Estados Unidos que están basados en ella. Otro tema es como los demás se empiecen a armar también y en un tiempo se vuelvan más valientes.
Spirito
Por cierto, pese a las bravuconadas de EEUU, dudo mucho que hoy por hoy EEUU pueda seguir abusando, como es habitual, sin consecuencias graves para su economía.
arreglenenlacemagico
les pediran que quiten los aranceles de manera unilateral o les obligara a hacer alguna concesion, china sabe que iran es la siguiente y seguramente este comprando o cobrandose su generosos intereses.
el sueño americano que china deje de crecer , aunque bueno todavía tendrá que solucionar lo del carbón
