China aumenta un 87% los precios de las exportaciones de bienes de doble uso a Rusia (ING)

Los exportadores chinos han subido un 87% los precios de bienes controlados y de doble uso vendidos a Rusia entre 2021 y 2024, frente al 9% aplicado a otros países. Esto limita el acceso ruso a tecnología sensible pese a esquivar sanciones. Fuentes rusas critican a China por “aprovecharse”. El alza del comercio bilateral se debe sobre todo a precios, no a volumen. Turquía también encarece bienes sancionados. Rusia depende fuertemente de tecnología china para su industria militar.

