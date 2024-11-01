China ante la ofensiva hegemónica de Donald Trump

Lo acontecido en Venezuela y las amenazas que se ciernen sobre otros países de la región suponen un reto estructural para una política exterior basada en el principio de no injerencia, que China ha convertido en el frontispicio de su relación con todo el mundo en desarrollo. [...] El problema para Pekín es cómo encara esa reafirmación hegemónica: ¿repliegue o desafío directo?, ¿elevar la asistencia militar?, ¿incrementar su presencia a ese nivel a través de ejercicios o incluso disponiendo de bases militares…?