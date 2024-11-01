China amplía su programa de talentos doctorales para impulsar la innovación científica y tecnológica (Eng)

Centrado en la financiación académica y la investigación sobre la situación nacional, el proyecto motivó a 179 asociaciones académicas a formar a 3225 estudiantes de doctorado de 129 universidades durante la fase piloto del año pasado. Este año se han introducido nuevas mejoras basadas en la experiencia piloto, entre las que se incluyen la ampliación del alcance de la ayuda, la clarificación de los requisitos para los beneficiarios seleccionados y la mejora de la eficacia y la especificidad del trabajo.