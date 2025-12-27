China y América Latina fortalecen cooperación en semillas para afianzar seguridad alimentaria

Del 7 al 9 de diciembre pasados se llevó a cabo en Sanya, ciudad de la provincia meridional china de Hainan, el II Foro de Innovación Alimentaria Sostenible China-América Latina. Expertos agrícolas chinos y de esa región profundizaron en debates sobre recursos de germoplasma, teorías fundamentales y tecnologías de innovación en la industria de las semillas, así como sobre aplicaciones industriales, con el fin de promover conjuntamente la cooperación en innovación alimentaria sostenible.