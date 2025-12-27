edición general
China y América Latina fortalecen cooperación en semillas para afianzar seguridad alimentaria

Del 7 al 9 de diciembre pasados se llevó a cabo en Sanya, ciudad de la provincia meridional china de Hainan, el II Foro de Innovación Alimentaria Sostenible China-América Latina. Expertos agrícolas chinos y de esa región profundizaron en debates sobre recursos de germoplasma, teorías fundamentales y tecnologías de innovación en la industria de las semillas, así como sobre aplicaciones industriales, con el fin de promover conjuntamente la cooperación en innovación alimentaria sostenible.

#1 tierramar
En cambio, EEUU ataca a Venezuela para robarles el petróleo. China colabora-coopera en el desarrollo de todos; mientras EEUU: roba, expropia, destroza países enteros para hacerse con sus recursos, en una espiral peligrosa para el planeta.
