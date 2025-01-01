edición general
China acorta distancias con EE.UU. como mayor socio comercial de Alemania

En el primer semestre de 2025, China se acerca a Estados Unidos como el mayor socio comercial del país, según datos de la oficina federal de estadística

harverto
Llevo tiempo diciendo que en China, a Trump le van a hacer una estatua de oro.
Me equivoqué.
Se la van a hacer de platino con incrustaciones de diamantes naturales.
De oro puro será las letras que dirán, SIN TI HUBIERA SIDO IMPOSIBLE, TAN PRONTO.
javibaz
Después del boicot que ha hecho USA a Europa debería de ser lo normal.
ur_quan_master
#1 lo que no es normal es que los distintos países europeos no estamos invitando a los americanos a desmantelar sus bases en Europa.
