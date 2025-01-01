·
7
meneos
13
clics
China acorta distancias con EE.UU. como mayor socio comercial de Alemania
En el primer semestre de 2025, China se acerca a Estados Unidos como el mayor socio comercial del país, según datos de la oficina federal de estadística
60
#3
harverto
*
Llevo tiempo diciendo que en China, a Trump le van a hacer una estatua de oro.
Me equivoqué.
Se la van a hacer de platino con incrustaciones de diamantes naturales.
De oro puro será las letras que dirán, SIN TI HUBIERA SIDO IMPOSIBLE, TAN PRONTO.
1
K
27
#1
javibaz
Después del boicot que ha hecho USA a Europa debería de ser lo normal.
0
K
12
#2
ur_quan_master
#1
lo que no es normal es que los distintos países europeos no estamos invitando a los americanos a desmantelar sus bases en Europa.
1
K
26
