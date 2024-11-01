edición general
China 1930s en color, Hong Kong, Shanghai [60 fps, remasterizado] con sonido agregado

China, Hong Kong, Shanghai 1930's, podemos ver claramente lo que está sucediendo a plena luz del día, escenas callejeras y vida cotidiana. Tomas de barcos, pescadores, agricultores/peones, un desfile.

| etiquetas: china , hong kong , shanghai , 1930
#4 mcfgdbbn3
Qué manía con pasar todo a 60 fps... NO, hay que pasarlo a un múltiplo de la velocidad de fotogramas original, si no obligas al algoritmo a inventarse casi todos los fotogramas en lugar de solo una parte de ellos. Por ejemplo, si de 24 pasas a 48, la mitad de los fotogramas tienen que ser nuevos, y la otra mitad pueden ser los que eran, aumentando solo su resolución.
#1 Pitchford
No me funciona el enlace..
ewok #5 ewok
#1 ¿No te funciona YouTube?
Kantinero #3 Kantinero
La industria del transporte a tracción humana era la estrella
Macadam #2 Macadam
Ya por entonces era una potencia con vehículos sin gasolina
