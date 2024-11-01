La chimenea pinariega

Hay una región, a caballo entre las provincias de Soria y Burgos, en la que los pinos, sabinas y enebros sirven de lienzo a pequeños pueblos hechos enteramente de madera, adobe, teja y piedra. Si bien existen varios tipos de casa en ésta zona, las características más comunes a todas ellas han venido a llamarse por lo general “pinariegas”, o carreteras en algunos casos, ya que esa era la profesión de muchos de sus habitantes. Muchas cosas hacen particular a sus cocinas, pero la que más destaca es su enorme chimenea encestada y de forma cónica.