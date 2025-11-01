Chilenos se consideran "muy diferentes" al resto de América Latina y admiran a Estados Unidos

Los chilenos miran hacia Estados Unidos. Así lo refleja la Encuesta Bicentenario 2025 de la Universidad Católica, que mostró una fuerte admiración hacia el país norteamericano, especialmente por su modelo económico, aunque con una percepción de orgullo nacional y distancia frente a América Latina. El estudio también evidenció una creciente percepción de excepcionalidad: el 70% considera que Chile es "muy diferente" del resto de América Latina, frente al 56% que pensaba así en 2022.