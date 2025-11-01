edición general
Chilenos se consideran "muy diferentes" al resto de América Latina y admiran a Estados Unidos

Los chilenos miran hacia Estados Unidos. Así lo refleja la Encuesta Bicentenario 2025 de la Universidad Católica, que mostró una fuerte admiración hacia el país norteamericano, especialmente por su modelo económico, aunque con una percepción de orgullo nacional y distancia frente a América Latina. El estudio también evidenció una creciente percepción de excepcionalidad: el 70% considera que Chile es "muy diferente" del resto de América Latina, frente al 56% que pensaba así en 2022.

arturios #1 arturios
Pues que sepan que los consideramos igual de pesados que los argentinos :troll:
#3 Albarkas *
Luego llegan a EEUU y los tratan como al resto del continente: mal.
Por cretinos.
tul #4 tul
Tontos hay en todas partes
#8 Robe7064 *
El país está derechizado tras haber estado izquierdizado Un péndulo caótico. Hoy está lleno de admiradores de Trump y Bukele, y la gente piensa en su ignorancia que en EEUU se vive muy bien.

Sobre la diferencia con el resto de América Latina. Sí, creo que somos distintos, como lo es todo país y un poquito más. Nos parecemos a Argentina y a Perú en algunas de las cosas buenas y de las malas, pero la mezcla es extraña y hay algo distinto, tal vez "japonés" o "nórdico" (o…   » ver todo el comentario
JackNorte #2 JackNorte
Estan a otro golpe de estado de ser igualicos de sus admirados Estados Unidos
JackNorte #5 JackNorte
#2 Correccion: Estan a otro golpe de estado de sus admirados Estados Unidos de ser igualicos que el resto de America del sur.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
otra cosa que sean lo que son en verdad
#7 Robe7064
#6 Somos bastante diferentes en cosas importantes y en estupideces que dicen mucho. Por ejemplo, ser "fome" o "un hueón grave" es una crítica seria en Chile. No me imagino a los colombianos o a los bolivianos criticando a alguien por no ser gracioso, sí me puedo imaginar lo contrario.
