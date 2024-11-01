Chile niega permiso de atención médica a buque médico chino

Chile negó a un buque hospital chino el permiso para prestar servicios médicos en su paso por la turística ciudad de Valparaíso, argumentando que la nave carecía de la autorización. La medida ocurre pocos días después de que ambos países se vieron envueltos en una disputa con Estados Unidos sobre los planes para un cable submarino El buque Silk Road Ark inició en septiembre la misión Harmony 2025 para visitar Nauru, Fiji, Tonga, México, Jamaica, Barbados, Brasil, Perú, Chile y Papúa Nueva Guinea para "proporcionar servicios médicos humanitarios