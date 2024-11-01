edición general
Chilavert, sobre España: "Saludos a los Wokes. Están tomados por musulmanes y negros del África, despierta España, fuerza VOX la solución"

El ex portero ha vuelto a polemizar en las redes sin freno. Tras sus escandalosas palabras sobre Mbappé ahora opina de la política española. Cuestionó la autoridad moral de Kylian Mbappé para pronunciarse sobre estas cuestiones y aprovechó para hacer comentarios sobre su vida personal. "No es normal que un hombre viva con un travesti", dijo. Y añadió: "Para eso están las mujeres".

#8 Luiskelele
Habría que hacerle caso a Menotti.

"A Chilavert habría que pasearlo por los colegios para que los chicos sepan cómo era el hombre hace millones de años".

"Primero vino Chilavert, luego el mono y después el ser humano".
Verdaderofalso
No falla uno xD
HeilHynkel
#1

Futbolerdos.
mente_en_desarrollo
¿Y por qué nos debería importar la opinión de alguien, solo por haber sido nombrado "mejor conserje del mundo"?
HeilHynkel
#3

Hombre, es de los pocos que tiene más goles de penalty que Penalpé.

mente_en_desarrollo
#7 ¿Y por qué me tiene que importar la opinión de alguien que no se pone condón?

Creo que queda claro que el futbol no es mi fuerte.
Dragstat
¿Tanto odio tiene a africanos y musulmanes que le molesta lo que pase en España?, país que odia por cierto. Que mande su saludo a los conservadores como él que son los que echan bilis por la boca contra los inmigrantes, como fue él mismo por cierto, mientras permiten que sus propios nativos vivan en la precariedad.
#2 TOTEMICO
Siempre fue un descerebrado
Chinchorro
El pobre intenta hablar, pero yo solo escucho "Oink, oink, oink".
#11 Banshee2x
Y por sudamericanos fachas José Luis.
alfre2
Chilavert es a Paraguay lo mismo que Salvajal a este país; un bufón descerebrado. No todo el que se encuentra un micro delante tiene algo que decir.
MoñecoTeDrapo
Y en especial a Chewbacca.
karaskos
Lo dice el ario auténtico nórdico... :roll:

Por qué el fútbol atre a tantos lerdos!? ?(
EldelaPepi
No sabía quien era este tipo pero brota inteligencia de su mirada. {0x1f600}
