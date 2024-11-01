Chilavert, sobre España: "Saludos a los Wokes. Están tomados por musulmanes y negros del África, despierta España, fuerza VOX la solución"

El ex portero ha vuelto a polemizar en las redes sin freno. Tras sus escandalosas palabras sobre Mbappé ahora opina de la política española. Cuestionó la autoridad moral de Kylian Mbappé para pronunciarse sobre estas cuestiones y aprovechó para hacer comentarios sobre su vida personal. "No es normal que un hombre viva con un travesti", dijo. Y añadió: "Para eso están las mujeres".
"A Chilavert habría que pasearlo por los colegios para que los chicos sepan cómo era el hombre hace millones de años".
"Primero vino Chilavert, luego el mono y después el ser humano".
Futbolerdos.
Hombre, es de los pocos que tiene más goles de penalty que Penalpé.
Creo que queda claro que el futbol no es mi fuerte.
Por qué el fútbol atre a tantos lerdos!?