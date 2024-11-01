edición general
1 meneos
9 clics

Una chica de 22 años ataca a su pareja con un cuchillo en una pelea en un piso turístico de la Ràpita

Un nuevo incidente con armas blancas en Catalunya ha dejado una persona herida, esta vez en el marco de una pelea de pareja.

| etiquetas: chica , ataca , pareja , cuchillo , rápita
1 0 0 K 20 Sucesos
sin comentarios
1 0 0 K 20 Sucesos

menéame