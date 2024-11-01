Chernobyl: El Fantasma Radiactivo que la Guerra despertó

Cuanso empezo la guerra, los sensores de radiación en Chernobyl comenzaron a dar lecturas alarmantes. Empleados de la central, reportaron un aumento considerable en los niveles de radiación. La causa era evidente: el paso de vehículos militares pesados a través del Bosque Rojo. Considerado el lugar con mayor contaminación al aire libre del planeta. El suelo, los árboles caídos y la vegetación actúan como un repositorio de isótopos altamente peligrosos. Los tanques y camiones, al remover la capa superior del suelo, liberaron estas partículas ra
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La agitación del polvo contaminado es solo una de las amenazas que la guerra ha traído a Chernobyl. La situación plantea escenarios aún más catastróficos.
Primero, el riesgo de un ataque militar directo. Un misil o proyectil de artillería que impactara en las instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado podría provocar una liberación de material radiactivo muy superior a la del accidente de 1986. Estos… » ver todo el comentario
www.meneame.net/m/actualidad/kiev-informa-gran-incendio-forestal-zona-
Estan los medios informando todo el tiempo sobre el antavirus, pero apenas se habla del incendio y mucho menos las repercusiones de estos incendios en al salud de lso europeos!! Que va a ser mucho más grave que el antavirus y va afectar a miles de personas.
Pero el acuerdo OMS OIEA prohibe informar de los riesgos para la salud de la energia nuclear sin el permiso de la OIEA, que en realidad actúa como protector del lobby nuclear