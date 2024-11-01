Chernobyl: El Fantasma Radiactivo que la Guerra despertó

Cuanso empezo la guerra, los sensores de radiación en Chernobyl comenzaron a dar lecturas alarmantes. Empleados de la central, reportaron un aumento considerable en los niveles de radiación. La causa era evidente: el paso de vehículos militares pesados a través del Bosque Rojo. Considerado el lugar con mayor contaminación al aire libre del planeta. El suelo, los árboles caídos y la vegetación actúan como un repositorio de isótopos altamente peligrosos. Los tanques y camiones, al remover la capa superior del suelo, liberaron estas partículas ra