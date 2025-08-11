edición general
El chef José Andrés, tajante con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral en España

La propuesta de la líder de Sumar ha generado un enorme debate y son muchos los que han opinado al respecto. Uno de ellos ha sido el chef José Andrés, quien ha lanzado un mensaje en redes sociales tras escuchar las palabras de la ministra en Onda Cero.

powernergia
"«¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos?», sostiene."

De momento el sector hostelero podría probar a que sea afectiva la jornada laboral que hay ahora.
Alcalino
#5 es que los tiros van por ahí

Ya dijeron que si no se aprobaba la redacción de jornada había un plan B

Y ese plan B es un registro centralizado y obligatorio para fichar.
okeil
#5 De ahí la respuesta de Yolanda, "vamos a endurecer el control de la duración de jornada". Si un trabajador contratado por 4 horas, termina haciendo 12, como ocurre muy habitualmente en ese sector, con medio trabajador se hace el trabajo de trabajador y medio. Tienen que decir que no encuentran gente para justificar esa semiesclavitud. Pues con el control férreo de la jornada vas a ver cómo los encuentran si no quieren exponerse a inspecciones.
MADMax2
#5 Lo están empezando a hacer ...y por ello están subiendo los precios de los productos y servicios. Claro , que habrá otros lugares donde no lo harán, y la gente se irá a ellos porque les sale más barato, están abiertos cuando van, etc.
Después a los primeros que si no son competitivos que cierren. Y quedarán menos negocios de los que cumplen, o se tendrán que centrar en un target más pudiente, quedándose los curritos con menos opciones de ocio y restauración ... Finalmente creando más diferencias sociales....

Hay tantas formas de verlo ...
powernergia
#27 En realidad solo hay una forma de verlo.
Se tiene que cumplir la legalidad, no hay mas.
MADMax2
#35 y para ello habrá que poner más controles ... porque nos conocemos ...
Andreham
#27 ¿Estás diciendo que debemos dejar que los negocios cometan ilegalidades porque si no, los comercios legales van a tener que cerrar y sólo quedar los ilegales? ¿O que los curritos menos pudientes sólo pueden acudir a sitios donde se cometan ilegalidades?

Mírate bien el argumento, tienes 2 horas y media extra a la semana para ello.
The_real_deal
¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas, no encuentran trabajadores para cubrir puestos?

Desde luego Jose Andres no es el cuchillo mas afilado de la cocina.
Macnulti_reencarnado
#2 seguro que tú podrías enseñarle muchas cosas entre Dorito y Dorito.
The_real_deal
#23 claro,

por ejemplo.

Si no encuentran empleados, que paguen mas.

Otro ejemplo, si revientan a dos voluntarios de tu ONG, no te reúnes con el presidente del estado que los reventó.
Ferran
#29 O que les hagan trabajar menos horas.
z1018
#23 yo sí puedo: si no se puede reducir la jornada porque no se cubren las vacantes, entonces en épocas de crisis hay que reducir la jornada porque sí se cubren las vacantes, pero no hemos escuchado a este sabio pronunciarse sobre este tema.
Macnulti_reencarnado
#38 otro comedoritos que se atreve a darle lecciones a la gente que ha triunfado en los negocios. País!
ipanies
Este tipo no es un chef, es un embajador político de USA que da el mensaje que le manda su pagador.
Irrelevante.
Supercinexin
José Andrés, por favor, quédate en USA y cállate.
3 K 45
ElRespeto
Hay que ser tonto. El mayor cheff déspota y asqueroso del mundo, hablando de economía moderna sin tener ni puta de nada salvo de chupar del bote siendo un cínico hdlgp. En resumidas cuentas, desde las teorías económicas modernas (hace 20 años para atrás), se sabe que media hora menos de estar en una oficina trabajando significa media hora más para consumir y redistribuir la riqueza de un país. Pero no le pidamos que este tonto hacer la o con un canuto.
Feindesland
#4 Se te ha colado la palabra oficina.

;)
ElRespeto
#11 ¿por?
Feindesland
#15 Porque no todo el mundo trabaja en una oficina. Y el que habla es un hostelero....
ElRespeto
#18 Ah, claro, obviamente. Es una forma de hablar: oficina, taller... Lo di por supuesto, pero tienes razón. Thanks!
MADMax2
#4 Desde luego no haces honor a tu nick...
MADMax2
#4 Depende en qué negocios. Media hora menos de estar en la oficina también es media hora menos para poder atender peticiones de productos, y que se lo lleve otra empresa. Y una vez te cambias a otro proveedor, sueles seguir con el, con lo cual se pierden también otros pedidos que se podrían hacer a horas más normales.


No, no todo es blanco o negro, hay muchos grises.
ElRespeto
#24 Sí, esto es 100% correcto. Por eso se analiza cuál es la jornada óptima para que el mercado actual funcione mejor. La campana de gauss de los analistas sugieren que la economía crecerá si se trabaja media hora menos.
MADMax2
#28 Ajustes masivos necesitan controles masivos, porque si no los que cumplan pueden verse muy afectados.

Se debe poder fiscalizar correctamente lo que hace cada empresa para asegurarse de que no hay competencia desleal porque otras empresas no cumplan.
Y eso requiere muuuuchas más inspecciones.

Aparte, dependiendo del sector, tienes que ver qué hace el entorno. Si el entorno no lo aplica (otros países) a ese sector le sucederá lo mismo. Tienen que ser acuerdos a nivel de mercado económico (la UE, por ejemplo) o globales (más complicado)
ombresaco
#24 por eso se plantea que aunque se diga 37.5 horas, en realidad seguirán siendo 40, con más vacaciones.
Andreham
#24 Entiendo pues que en tu oficina hacéis rondas de 24 horas, incluido domingo, por si se escapa un cliente. Al menos tendréis a alguien de guardia, como los médicos.

Y bueno, entiendo que los currelas no harán "sólo" 8 horitas y ya, que harán por lo menos 12 para que en 2 turnos esté cubierto todo el día y la empresa no se ahogue con las contrataciones y el 100% del sueldo que tiene que pagar a la malvada SS. No se puede dejar un minuto sin atención.
esbrutafio
#24 Por eso la reducción de jornada debe ser obligatoria para todas las empresas. Competir en igualdad de condiciones.
arenque
Siempre intentando vivir de una imagen de héroe, pero al final no puede evitar mostrar la asquerosa persona que se esconde debajo del disfraz.
Imag0
Un puto explotador que no da un palo al agua argumentando sobre la jornada laboral.. la edad de oro del periodismo.
Shynea
No encontráis, porque pagáis una mierda y porque una gran cantidad de grandes chefs (no hay que olvidar las declaraciones del otro "genio":www.lavanguardia.com/gente/20250811/10966988/jordi-cruz-chef-47-anos-g ) que se dedican a explotar a los becarios de forma salvaje para poder ellos llegar a lo más alto
Jaime131
"La reducción de jornada no es plato de buen gusto", ha declarado Pepe.
cocolisto
Después de los asesinatos de sus colaboradores en Gaza y su poca respuesta,lo que diga el pucheros es irrelevante.
unlugar
Ya tiene que ser buen chef para que sus platos sean comestibles, porque de por sí da más asco que una paella con mayonesa.
Suleiman
Mientras decía esto, le besaba la mano a Netanyahu.
The_Ignorator
¿Desde cuando es relevante lo que dice un empresario que vive, hace negocios y paga sus impuestos en otro país de nuestra legislacion (laboral o de lo que sea) ?
sarri
Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece... Bajemos el paro hasta el 4%, reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral

Ahora poco a poco, José Andrés, trata de imaginar que pasaría con el paro al reducir la jornada...

Es que a parte de empresaurio hay que ser imbécil para soltar argumentos contradictorios sin despeinarse.
Entresijos
Jose, amigo, yo te doy una idea que puede ser revolucionaria: Paga un montón de billetes a tus curritos y deja de explotarlos. Haz que el camarero de al lado mire con envidia a tus camareros.
PD: Israel mata a todo tu equipo y tu vuelves a ser su amigo?? Eres un ser miserable y sin principios
angar300
Si es que no puede ser, si es que el gran error fué eliminar la esclavitud...
pirat
Se confirma lo buen tipo que este...
Almirantecaraculo
"Si se reduce la jornada laboral se extinguen los obreros. A los obreros hay que torearlos."
Apostilló el chef para Rebuznos de sol y sombra.
repix
Ni un día sin que el chefo no dé asco.
rnd
#0 no me funciona el enlace
.  media
krillyn
#1 Vaya, ya lo siento, no sé porque puede ser, a mi me funciona perfectamente.
