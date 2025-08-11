El chef José Andrés, tajante con Yolanda Díaz por la reducción de la jornada laboral en España

La propuesta de la líder de Sumar ha generado un enorme debate y son muchos los que han opinado al respecto. Uno de ellos ha sido el chef José Andrés, quien ha lanzado un mensaje en redes sociales tras escuchar las palabras de la ministra en Onda Cero.
| etiquetas: yolanda díaz , josé andrés , reducción de jornada , bares
De momento el sector hostelero podría probar a que sea afectiva la jornada laboral que hay ahora.
Ya dijeron que si no se aprobaba la redacción de jornada había un plan B
Y ese plan B es un registro centralizado y obligatorio para fichar.
Después a los primeros que si no son competitivos que cierren. Y quedarán menos negocios de los que cumplen, o se tendrán que centrar en un target más pudiente, quedándose los curritos con menos opciones de ocio y restauración ... Finalmente creando más diferencias sociales....
Hay tantas formas de verlo ...
Se tiene que cumplir la legalidad, no hay mas.
Mírate bien el argumento, tienes 2 horas y media extra a la semana para ello.
Desde luego Jose Andres no es el cuchillo mas afilado de la cocina.
por ejemplo.
Si no encuentran empleados, que paguen mas.
Otro ejemplo, si revientan a dos voluntarios de tu ONG, no te reúnes con el presidente del estado que los reventó.
Irrelevante.
No, no todo es blanco o negro, hay muchos grises.
Se debe poder fiscalizar correctamente lo que hace cada empresa para asegurarse de que no hay competencia desleal porque otras empresas no cumplan.
Y eso requiere muuuuchas más inspecciones.
Aparte, dependiendo del sector, tienes que ver qué hace el entorno. Si el entorno no lo aplica (otros países) a ese sector le sucederá lo mismo. Tienen que ser acuerdos a nivel de mercado económico (la UE, por ejemplo) o globales (más complicado)
Y bueno, entiendo que los currelas no harán "sólo" 8 horitas y ya, que harán por lo menos 12 para que en 2 turnos esté cubierto todo el día y la empresa no se ahogue con las contrataciones y el 100% del sueldo que tiene que pagar a la malvada SS. No se puede dejar un minuto sin atención.
Ahora poco a poco, José Andrés, trata de imaginar que pasaría con el paro al reducir la jornada...
Es que a parte de empresaurio hay que ser imbécil para soltar argumentos contradictorios sin despeinarse.
PD: Israel mata a todo tu equipo y tu vuelves a ser su amigo?? Eres un ser miserable y sin principios
Apostilló el chef para Rebuznos de sol y sombra.
