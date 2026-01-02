edición general
El chavismo autoriza la excarcelación de otros 87 presos políticos en Venezuela

Una vez autorizadas las excarcelaciones, la asociación civil Justicia Encuentro y Perdón informa que, hasta el momento, se han materializado 33 de ellas. Las informaciones sobre presos políticos en Venezuela suelen tener un subtexto, en el cual se generan confusiones y frecuentes malinterpretaciones. En ocasiones, el régimen venezolano no libera a todos los prisioneros que anuncia, o en todo caso retarda la concreción de muchos casos, generando zozobra en las familias afectadas.

comentarios
#1 petal *
Venezuela es el país ideal para vivir si eres de izquierdas. ¿O era cuba?
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Más bien el país ideal si no te dedicas a la política
Shuquel #3 Shuquel
Por qué le llaman chavismo? No debería ser madurismo?
