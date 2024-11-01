edición general
2 meneos
25 clics

Chatgpt dice que los mensajes de Tyler Robinson son falsos! (Humor)(Eng)  

El comico Sammy Obeid analiza los supuestos mensajes de texto entre Tyler Robinson y su compañero de piso.

| etiquetas: sammy obeid , tyler robinson , charlie kirk , chatgpt
1 1 0 K 15 ocio
1 comentarios
1 1 0 K 15 ocio
Laro__ #1 Laro__
Esos mensajes de texto, de un "generación Z", son in-creibles. Vamos, que no se los cree ni el FBI.
0 K 14

menéame