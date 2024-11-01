edición general
ChatGPT, Claude, Gemini, Grok y DeepSeek... diferencias, puntos fuertes y para quién es cada uno (guía 2026)

Comparativa de los principales modelos de IA conversacional en 2026: qué hace cada uno, en qué destacan y en qué fallan. El artículo repasa ChatGPT, Claude, Gemini, Grok y DeepSeek explicando sus diferencias reales, su coste energético y qué tipo de usuario o caso de uso encaja mejor con cada herramienta

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , chatgpt , claude , gemini , grok , deepseek
4 comentarios
elsnons #2 elsnons
Desde que está Gemini a Sergio solo le pregunto si tiene coste .
eltoloco #1 eltoloco
Son todos la misma mierda que se inventa las respuestas y cuando acierta es literalmente por suerte, aka estadística.

Olvidaos de las promesas grandilocuentes de super IAs que nos van a quitar el trabajo o directamente van a darnos conocimiento infinito, es puro humo de los oligarcas tecnológicos, no lo van a ver nuestros ojos, igual que no vamos a ver la fusión nuclear ni los ordenadores cuánticos.
ombresaco #3 ombresaco
#1 hay cosas que sí.

Te puede ahorrar muchas búsquedas, o si algo está resuelto en un ámbito del conocimiento (por ejemplo, en ingeniería), puede resultar que sea el mismo problema matemático con el que se encuentre un médico, o un biólogo.
eltoloco #4 eltoloco *
#3 si, para cosas conocidas y de sobra resueltas te ahorra mucho tiempo, pero igual que para algunas cosas no tan conocidas a veces acierta por pura suerte estadística, para cosas de sobra resueltas a veces se equivoca por la misma razón. Porque no tienen absolutamente nada de inteligente, son simples sistemas estadísticos que predicen el siguiente token o "palabra" en función del contexto, ni más ni menos.

Los que lo usamos para programar y llevamos muchos años en…   » ver todo el comentario
