Charlie Kirk sobre las víctimas de tiroteos masivos: "No podemos permitir que secuestren emocionalmente la narrativa" [EN]

El podcaster conservador Charlie Kirk reafirmó su creencia de que las muertes por armas de fuego "merecen la pena" por la libertad que proporcionan. Tras un tiroteo masivo en un banco de Louisville, Kentucky, el lunes, Kirk reaccionó defendiendo unas declaraciones recientes que fueron destacadas por Media Matters. "Creo que vale la pena tener un coste de, por desgracia, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos dados por Dios", el informe lo citó diciendo.