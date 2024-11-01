·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13603
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
7097
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6312
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5049
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5225
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
más votadas
598
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
710
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
503
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
379
Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer
285
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
78
clics
Charlie Kirk | "No tienen idea del fuego que han encendido": la viuda del activista conservador asesinado dice que continuará el trabajo de su esposo
Erika Kirk hizo este viernes sus primeras declaraciones públicas desde que su marido, aliado del presidente Donald Trump, fuera asesinado de un disparo durante un debate en una universidad en Utah.
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
viuda
,
trump
,
utah
6
1
0
K
74
politica
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
74
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vvjacobo
Ahora se va a transformar en una racista radical con ideas homófobas que va a alentar a la violencia con cada palabra. Ah no!, espera! Eso ya lo era!
20
K
241
#6
wai
#1
Ahora se cree que nadie le puede replicar pk su marido ha muerto. Y los que le repliquen es que son como los que mataron a su marido.
Como los judíos con el antisemitismo.
3
K
40
#9
Eibi6
#1
va seguir ordeñando la vaqueira, yo siempre pienso que todos estos son demasiado listos para creerse las gilipolleces que dicen, pero como ganan mucha pasta soltandolas pués ahí siguen payaseando
2
K
30
#21
Quel
*
#1
Que un mensaje como este tenga tantos votos positivos y no hayas sido baneado, demuestra que está comunidad cada día es mas "fascista".
Puedo llegar a entender que en un debate acalorado alguien lleve a dar un zopapo si su contraparte es de pocas neuronas. Pero estamos hablando de un asesinato por sus ideas. Tio.
No hay nada mas peligroso que la un tonto armado y creyendo poseedor de la superioridad moral.
PD: Te concedo el honor de ser la primera persona de esta comunidad que creo que eres tan asquerosa que no deseo que me respondas.
4
K
-6
#24
mund4y4
#21
Esta hablando de la viuda y no justifica el asesinato de nadie en ese comentario.
¿Seguro que contestabas a ese mensaje?
1
K
32
#25
alfon_sico
#24
yo tampoco comprendo el comentario anterior relacionado con el primero
0
K
9
#2
Verdaderofalso
*
Lamentablemente el tipo está muerto y están creando un mártir, tenemos a un detenido, no sabemos la motivación, pero vemos como tenía enemigos declarados en todo el espectro político.
Leemos como el gobernador rezaba para que el asesino fuera de fuera del Estado o inmigrante… unos claman venganza en vez de justicia, otros hablan de que ha sido una baja de guerra…
Esto es otro pasito más hacia la confrontación.
8
K
133
#12
Dragstat
*
#2
solo matizar esta palabra: "confrontación". Da la impresión de que va a ser más una caza de brujas que una confrontación. No parece que los dos bandos, si es que se puede llamar bando a los perseguidos, estén compensados o ni siquiera llegue a generarse una lucha real.
1
K
40
#20
Estronciobarioyradio
#2
Uno de aquí dice que era trans y de ultra izquierda. Con un post de X, lol.
0
K
6
#23
UNX
*
#20
Pues que revise sus fuentes, porque el presunto sospechoso que ha sido ya capturado no tiene mucho de trans. Y de ultra izquierda parece que tampoco, si bien es pronto para hablar de motivaciones porque no dejó un manifiesto.
0
K
12
#8
pitercio
Dice que continuará con el negocio familiar.
6
K
86
#3
fofito
Se abre la temporada de...
4
K
65
#5
soberao
Que disfruten de lo que predicaban.
1
K
25
#15
Malinke
Uno que parece que no tenía ni idea del fuego que avivaba fue el propio Kirk.
Lo que se ve desde aquí, desde la distancia, es que en EEUU hay un gran incendio, pero es por el fuego que ha prendido el que gobierna y sus simpatizantes.
1
K
23
#7
antesdarle
Y saldrá por las noches a ajusticiar a otros nazis
1
K
22
#10
CerdoJusticiero
Todavía es joven. Debería seguir teniendo hijos y dedicarse a 'trabajar' después. No lo digo yo, lo dice su propio marido:
m.economictimes.com/news/international/us/charlie-kirks-beliefs-kirks-
Conclusión: es una fresca que votó por Kamala.
1
K
21
#16
Black_Txipiron
la Marimar Blanco yanki, a vivir el resto de su vida del familiar asesinado,
1
K
20
#11
Borgiano
Joder, qué cansinos que estáis con el tipo este.
1
K
19
#17
ur_quan_master
#11
tanta propaganda debe tener algún interés detrás. Arranca fuerte la serie "Yankylandia" está temporada
0
K
11
#14
XtrMnIO
"conservador" quiere decir fascsta en la facholengua, no?
0
K
13
#19
Estronciobarioyradio
#14
Hay un usuario nuevo con palabras clave reveladoras y nick de jugador imbécil del Madrid que le ha llamado "conservador normal", me muero.
0
K
6
#26
ummon
Me acaba de recordar a la del cuento de la criada que era activista
y escribió un libro que les ayudó a llevar al poder y mira como acabó
0
K
12
#13
Jesusor.
Pues que tenga cuidado.
0
K
7
#4
canduteria
Pues genial, ha sido una facción nazi la que lo ha matado así que va a ser estupendo ver como se matan los nazis entre ellos.
Voy a ir a por palomitas.
0
K
7
#22
Kikiru
Esto incrementará la polarización social porque se usará para atacar al otro bando. No es nada nuevo, se lleva haciendo miles de años.
0
K
7
#18
Estronciobarioyradio
La excusa perfecta para seguir esparciendo odio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como los judíos con el antisemitismo.
Puedo llegar a entender que en un debate acalorado alguien lleve a dar un zopapo si su contraparte es de pocas neuronas. Pero estamos hablando de un asesinato por sus ideas. Tio.
No hay nada mas peligroso que la un tonto armado y creyendo poseedor de la superioridad moral.
PD: Te concedo el honor de ser la primera persona de esta comunidad que creo que eres tan asquerosa que no deseo que me respondas.
¿Seguro que contestabas a ese mensaje?
Leemos como el gobernador rezaba para que el asesino fuera de fuera del Estado o inmigrante… unos claman venganza en vez de justicia, otros hablan de que ha sido una baja de guerra…
Esto es otro pasito más hacia la confrontación.
Lo que se ve desde aquí, desde la distancia, es que en EEUU hay un gran incendio, pero es por el fuego que ha prendido el que gobierna y sus simpatizantes.
m.economictimes.com/news/international/us/charlie-kirks-beliefs-kirks-
Conclusión: es una fresca que votó por Kamala.
y escribió un libro que les ayudó a llevar al poder y mira como acabó
Voy a ir a por palomitas.