Charles Thomas, la estrella del Barça de baloncesto al que daban por muerto y ‘resucitó’ 40 años después

Nadie es capaz de saltar tanto como para coger un billete de mil pesetas de la esquina superior del tablero de baloncesto. Él sí podía hacerlo. Charles Ray Thomas fue una estrella del FC Barcelona en la década de los setenta. Su juego era único y su salto inigualable, parecía que volaba hacia la canasta. Poco después su vida se truncó por una lesión, se dio a la mala vida y desapareció. Fruto de un rumor, en 1984 se anunció su asesinato y todos lo dieron por muerto. Pero su historia no acaba aquí.

Rorschach_ #2 Rorschach_
Joder, Eldiario se ha jotdownizado. :troll: :palm:
Connect #3 Connect
Interesante. Recuerda a la vida de Sixto Rodriguez, aunque la de Charles Thomas no parece tener un final tan feliz como la del cantante,que también tiene su documental, y muy bueno por cierto. Está gratuitamente en RTVEPlay
www.rtve.es/play/videos/somos-documentales/searching-sugar-man/6752174
alcama #1 alcama
Parece ser que nadie dice la verdad en el FC Barcelona. Es el ADN culé.
