Charles Thomas, la estrella del Barça de baloncesto al que daban por muerto y ‘resucitó’ 40 años después

Nadie es capaz de saltar tanto como para coger un billete de mil pesetas de la esquina superior del tablero de baloncesto. Él sí podía hacerlo. Charles Ray Thomas fue una estrella del FC Barcelona en la década de los setenta. Su juego era único y su salto inigualable, parecía que volaba hacia la canasta. Poco después su vida se truncó por una lesión, se dio a la mala vida y desapareció. Fruto de un rumor, en 1984 se anunció su asesinato y todos lo dieron por muerto. Pero su historia no acaba aquí.