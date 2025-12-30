Chappell Roan, Bardot y la hipervigilancia de las redes

No todos estaban al tanto de las polémicas finales de Bardot, que incluso le valieron multas por racismo por parte de la mismísima República Francesa. Entre quienes lo desconocían se encontraba Chappell Roan, que no dudó en lamentar la pérdida de Bardot en sus redes sociales (...) El problema es que demasiadas personas se han lanzado a juzgar o incluso cuestionar su integridad moral por ignorar una información que, ciertamente, no estaba a mano de tantísima gente.
| etiquetas: bardot , opinión , redes sociales , crítica
No tiene que pedir perdón, que no se puede saber todo de todos tus ídolos.