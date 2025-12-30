edición general
4 meneos
21 clics
Chappell Roan, Bardot y la hipervigilancia de las redes

Chappell Roan, Bardot y la hipervigilancia de las redes

No todos estaban al tanto de las polémicas finales de Bardot, que incluso le valieron multas por racismo por parte de la mismísima República Francesa. Entre quienes lo desconocían se encontraba Chappell Roan, que no dudó en lamentar la pérdida de Bardot en sus redes sociales (...) El problema es que demasiadas personas se han lanzado a juzgar o incluso cuestionar su integridad moral por ignorar una información que, ciertamente, no estaba a mano de tantísima gente.

| etiquetas: bardot , opinión , redes sociales , crítica
3 1 0 K 55 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
#1 Pixmac
Tampoco es tan raro que a una persona se le vaya la cabeza con el paso de los años, pasando de pensar una cosa a la contraria en unos años. Hay muchos ejemplos, especialmente en política, pero Bardot no es la primera persona a la que el paso de los años no le sienta nada bien a nivel de pensamientos políticos y éticos. No sé cómo estaría últimamente en el tema de defensa animal pero no me extrañaría que le diera patadas a los perros por la calle.

No tiene que pedir perdón, que no se puede saber todo de todos tus ídolos.
0 K 20
#2 Einwanderer
#1 La gente que tiene ídolos no es de fiar.
0 K 7

menéame