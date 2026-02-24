Changan lanzará sus baterías sólidas con 1.500 km de autonomía este 2026

Changan habla de una densidad energética de 400 Wh/kg. Los futuros coches eléctricos equipados con esta tecnología podrían alcanzar más de 1.500 kilómetros de autonomía con una sola carga. La marca asegura que la seguridad mejora en un 70% respecto a soluciones convencionales. ¿El motivo? La incorporación de sistemas de diagnóstico remoto apoyados en inteligencia artificial, que monitorizarán en tiempo real el estado del pack para anticipar posibles fallos. Las primeras instalaciones de prueba llegarán antes del tercer trimestre de 2026