Changan lanzará sus baterías sólidas con 1.500 km de autonomía este 2026

Changan lanzará sus baterías sólidas con 1.500 km de autonomía este 2026

Changan habla de una densidad energética de 400 Wh/kg. Los futuros coches eléctricos equipados con esta tecnología podrían alcanzar más de 1.500 kilómetros de autonomía con una sola carga. La marca asegura que la seguridad mejora en un 70% respecto a soluciones convencionales. ¿El motivo? La incorporación de sistemas de diagnóstico remoto apoyados en inteligencia artificial, que monitorizarán en tiempo real el estado del pack para anticipar posibles fallos. Las primeras instalaciones de prueba llegarán antes del tercer trimestre de 2026

etiquetas: changan , golden bell , baterias sólidas , catl
7 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
Ese nombre es de una ciudad importante de la historia china
0 K 18
#3 PerritaPiloto
#2 Tampoco hubiera comprado un automóvil llamado Chrysler Nova.

Si lo quieren vender en mi país por lo menos que trabajen un poco el nombre.
0 K 8
azathothruna #4 azathothruna
#3 Frank Vox1? :troll:
0 K 18
#5 PerritaPiloto
#4 Pues tengo recuerdos muy buenos mi infancia de diccionarios Vox.Tú Vox te ayuda. Necesitas un Vox.

Al menos el partido político Vox no se llama "Tequitamoslosderechos". Si engañan a alguien la primera vez que no sea por subnormalidad profunda.
0 K 8
#1 Cuchifrito
No pienso comprar unas baterías que se Changan.
0 K 11
#6 Tronchador.
¿1500 km? Eso entre que pones la calefacción, llevas el coche cargado, las subidas, la degradación de la batería, los semáforos... no haces ni 100km. Yo hasta que no puedas hacer 5000 km con el coche eléctrico no pienso comprar uno.
0 K 8
nopolar #7 nopolar
#6 hasta que no pueda irme de vacaciones por Europa y volver a casa sin haber cargado fuera no me compro un eléctrico :shit:
0 K 8

