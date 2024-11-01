De la cesión a la resistencia, de la transición a la guerra civil: los escenarios para Irán

La República Islámica sigue siendo atacada por Israel y EEUU y, aunque su líder ha sido decapitado, el sistema aún se mantiene. Nadie sabe hasta cuándo ni cómo van a actuar los sucesores de Jamenei. La calle por ahora sufre, pero no se levanta.
| etiquetas: irán , ayatolás , guardia revolucionaria , eeuu , israel , jamenei
En fin...
EE.UU no puede de ninguna manera dejar que los canales comerciales UE, Oriente, Rusia y, sobre todo China funcionen con fluidez y hará lo que sea para torpedearlos, repito, lo que sea.
Y para esto necesita su megacolonia militar en Israel como agua en mayo.