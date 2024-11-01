edición general
3 meneos
15 clics
De la cesión a la resistencia, de la transición a la guerra civil: los escenarios para Irán

De la cesión a la resistencia, de la transición a la guerra civil: los escenarios para Irán

La República Islámica sigue siendo atacada por Israel y EEUU y, aunque su líder ha sido decapitado, el sistema aún se mantiene. Nadie sabe hasta cuándo ni cómo van a actuar los sucesores de Jamenei. La calle por ahora sufre, pero no se levanta.

| etiquetas: irán , ayatolás , guardia revolucionaria , eeuu , israel , jamenei
2 1 0 K 28 politica
6 comentarios
2 1 0 K 28 politica
Free_palestine #6 Free_palestine
No querrán acabar como los libios
0 K 20
ombresaco #1 ombresaco
a ver si no salen de Guatemala para entrar en Guatapeor
0 K 12
#2 imaginateca
5 días de guerra. 5. Y ya hay gente haciendo análisis de cómo puede terminar, diciendo quién va a ganar y qué va a pasar durante o después del conflicto. Y mientras tanto, ya se ha puesto en marcha la maquinaria del meme de repetición: las niñas, las niñas, las niñas...
En fin...
0 K 10
#3 Beltza01 *
#2 Me imagino al líder decapitado y a los bombarderos lanzando hachas voladoras. Y lo de reirse de la muerte de esas niñas, pues dan ganas de vomitar.
0 K 7
ombresaco #5 ombresaco
#2 Evidentemente, es lógico intentar predecir. Antes de embarcarse en una guerra, todos los implicados deben haber hecho ese análisis, y todos los que participan, apoyando a unos, a otros, de forma más o menos activa o pasiva, mirando para otro lado deben haber hecho ese análisis.
0 K 12
#4 Tecar *
EE.UU no puede hacer nada con un país como Irán, dejarán de bombardear y lo que habrán conseguido será dificultar el comercio con China y ganar más odio internacional, aunque esto último lo tienen ya superado.
EE.UU no puede de ninguna manera dejar que los canales comerciales UE, Oriente, Rusia y, sobre todo China funcionen con fluidez y hará lo que sea para torpedearlos, repito, lo que sea.
Y para esto necesita su megacolonia militar en Israel como agua en mayo.
0 K 7

menéame