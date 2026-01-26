César Agüera, el nuevo rostro visible del neonazismo en Barcelona

La organización neonazi Núcleo Nacional ha encontrado en César Agüera a su nuevo rostro visible en Barcelona. Vinculado desde hace años a entornos de extrema derecha y a la organización de entrenamientos físicos para militantes ultras, Agüera emerge ahora como figura de referencia de la agrupación en la capital catalana.Durante el acto de presentación de la delegación de Núcleo Nacional en Cataluña el día 10 de enero, Agüera pronunció un discurso de marcado carácter racista y xenófobo en el que arremetió contra la inmigración.