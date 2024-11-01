edición general
Cervezas Alhambra nació a partir de las desavenencias en una familia vasca

Cervezas Alhambra nació a partir de las desavenencias en una familia vasca

Seguramente Cervezas Alhambra hoy no existiría de no haber ocurrido una discrepancia familiar entre los cerveceros vitorianos Knörr. El distanciamiento entre la matriarca y el hijo primogénito hicieron que éste emigrase de su patria vasca en busca de mejor futuro. Buscó por España una ciudad mediana sin fábrica de cerveza para abrirla él. Y acabó en Granada. Aquí contactó con empresarios locales y en Cataluña con un potente inversor del ramo.

cerveza , alhambra , desavenencias , la mejor
#3 Albarkas
¿Y los de las sopas?
teneram #4 teneram
#0 Da gusto leer un artículo así. ¡Gracias!
#1 rafeame
La famosa familia Knorr, de ascendencia Chiquitistaní.
Zambombaplayer #2 Zambombaplayer
Es que unos querían ir a por setas y otros a por Rolex.
