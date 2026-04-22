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Cervantes usaba el triple de palabras que tú: el primer léxico completo del 'Quijote' revela su gran riqueza lingüística

Cervantes usaba el triple de palabras que tú: el primer léxico completo del 'Quijote' revela su gran riqueza lingüística

En los cuatro siglos de historia que han transcurrido desde la publicación de Don Quijote de La Mancha no se había acometido la magna tarea de recopilar y ordenar las 400.000 palabras que componen la obra cumbre de las letras españolas.....¿Es una lectura ardua para un hispanohablante del siglo XXI? Moreno lo tiene claro: "Es difícil por muchas razones, no solamente por el léxico, sino sobre todo por la longitud de las oraciones". Ahora mismo, señala, estamos "acostumbrados a una sintaxis mucho más reducida".

| etiquetas: cervantes , palabras , léxico , quijote
28 5 0 K 383 Literatura
25 comentarios
28 5 0 K 383 Literatura
Comentarios destacados:        
Ripio #1 Ripio
¿Solo el triple?
Hoy dia con el "mirmano" ya tienen bastante
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GeneWilder #5 GeneWilder
#1 todo “en plan”.
2 K 39
Stathamdepueblo #6 Stathamdepueblo
#5 literal ...
4 K 63
#14 Seat127
#6 tipo claramente, bro
2 K 36
#7 Leon_Bocanegra *
#2 #5 En un sitio random de la Mancha en plan me sabía el nombre pero literal ahora no me acuerdo bro, vivía un señor muy cringe modo old school con lanza y escudo vintage, caballo con literal 0% de grasa corporal y perro loquísimo en plan turbo
14 K 150
#23 Garminger2.0
#7 xD me encanta!! tienes mi voto para el próximo premio Cervantes :-)
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Balark30 #24 Balark30
#7 yo añadiría que anda farmeando aura muy duro
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#10 troglodoto
#1 bro, suprimo, compi, tronco, socio, compare, parce, crack, maquina, pisha, quillo, ernota, churri, pana
2 K 40
Ripio #11 Ripio
#10 Ahí hay varias en desuso.
1 K 33
#19 troglodoto
#11 El problema no es el español, el problema es copiarnos del anglosajon, en los pueblos aun se resisten, aunque las redes todo lo homogeneiza
El latin para hablar del alma, el español de la vida y el ingles del dinero.
www.youtube.com/watch?v=OUb40BdYbcI
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LinternaGorri #12 LinternaGorri
#1 estás desfasao, ahora es "bro"
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Ripio #13 Ripio
#12 Oigo el mirmano a todas horas.
En un espectro muy amplio de edad.
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Apotropeo #25 Apotropeo
#1 ¿ El triple que yo, mi, ego, nos, servidor ?
:troll:
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Jaime131 #2 Jaime131
Pero seguro que no usaba la palabra "puto" tan de moda en la actualidad.

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas...
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Ripio #3 Ripio *
#2
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza mirmano, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas...
5 K 78
Jaime131 #17 Jaime131
#3 Te ha quedado puto mejor, sin duda.
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strike5000 #4 strike5000
#2 Lo veo y lo subo

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, bro; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas, bro...
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themarquesito #16 themarquesito
#2 No de la misma manera que hoy, pero esa palabra ya se usaba, por ejemplo en la expresión "puto el postre", que hoy en día es "maricón el último".
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#18 jaramero *
#2 Don quijote no follaba y era repudiado por todo el mundo... razones de peso para no expresarse como él.

Ahora cuando presentan cualquier personaje lo primero que hacen es ponerle de follador o folladora.
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#8 fzman
Al ser una mala traducción desde el catalán, ha quedado difícl de leer. Representa un esfuerzo.
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cocolisto #21 cocolisto
El lenguaje cada vez más se reduce a emojis.Fuera sutilidades.Penoso.
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#22 chocoleches
Sólo el triple? Masivo, bro.
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Nube_Gris #20 Nube_Gris *
Seguro que Cervantes no conocía ni la mitad de insultos que sabe el Fabio, mi vecino.
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Andreham #9 Andreham
Normal, para empezar es escritor; para seguir, es de un momento histórico donde las palabras no costaban dinero ni tiempo; y para terminar, el tipo quería hacer un libraco bien gordo e hizo lo que cualquier estudiante que tenía que escribir un artículo de 200 palabras, decir lo mismo 5 veces con el mayor número de palabras posibles :troll:
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#15 imaginateca
#9 Es lo que tiene usar chatGPT, que no cuesta nada decirle que le meta paja.
"Chat, creo que te ha quedado soso. Métele un gordito de colega, a ver si lo levantamos un poco".
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menéame