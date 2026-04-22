Cervantes usaba el triple de palabras que tú: el primer léxico completo del 'Quijote' revela su gran riqueza lingüística

En los cuatro siglos de historia que han transcurrido desde la publicación de Don Quijote de La Mancha no se había acometido la magna tarea de recopilar y ordenar las 400.000 palabras que componen la obra cumbre de las letras españolas.....¿Es una lectura ardua para un hispanohablante del siglo XXI? Moreno lo tiene claro: "Es difícil por muchas razones, no solamente por el léxico, sino sobre todo por la longitud de las oraciones". Ahora mismo, señala, estamos "acostumbrados a una sintaxis mucho más reducida".