Cervantes usaba el triple de palabras que tú: el primer léxico completo del 'Quijote' revela su gran riqueza lingüística

En los cuatro siglos de historia que han transcurrido desde la publicación de Don Quijote de La Mancha no se había acometido la magna tarea de recopilar y ordenar las 400.000 palabras que componen la obra cumbre de las letras españolas.....¿Es una lectura ardua para un hispanohablante del siglo XXI? Moreno lo tiene claro: "Es difícil por muchas razones, no solamente por el léxico, sino sobre todo por la longitud de las oraciones". Ahora mismo, señala, estamos "acostumbrados a una sintaxis mucho más reducida".
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Hoy dia con el "mirmano" ya tienen bastante
El latin para hablar del alma, el español de la vida y el ingles del dinero.
www.youtube.com/watch?v=OUb40BdYbcI
En un espectro muy amplio de edad.
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas...
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí,
amigo Sancho Panzamirmano, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas...
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, bro; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más putos gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las putas vidas, bro...
Ahora cuando presentan cualquier personaje lo primero que hacen es ponerle de follador o folladora.
"Chat, creo que te ha quedado soso. Métele un gordito de colega, a ver si lo levantamos un poco".