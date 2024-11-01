edición general
6 meneos
39 clics
Cerdeña: la isla mediterránea que también fue parte del Imperio español

Cerdeña: la isla mediterránea que también fue parte del Imperio español

Fueron prácticamente cuatro siglos, los que el Reino de Cerdeña fue gobernado por la Corona de Aragón y más tarde por los monarcas hispanos, dejando una profunda huella en su lengua, religión, arquitectura y estructuras políticas en otra de las proyecciones mediterránea de España entre los siglos XIV y XVIII. La relación entre Cerdeña y el Imperio español no fue muy pacífica. En algunas zonas de Cerdeña se habla una variedad arcaica de catalán y algunas tradiciones y estructuras legales tienen huellas de este legado español.

| etiquetas: historia , cerdeña , imperio
5 1 0 K 112 cultura
1 comentarios
5 1 0 K 112 cultura
#1 pirat *
"Esta historia arranca en 1927"...
¡ Que artículo más malo !
Como curiosidad, en mi zona y el resto de Paísos Catalans abunda el apellido " Sart " en referencia a este territorio, Sard enya.
0 K 7

menéame