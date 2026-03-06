Los Cercanías de Renfe no llegarán a la Estación del Norte los días grandes de fallas de València a la hora de la mascletà

Los trenes de Cercanías no llegarán a la Estación del Norte entre la 1 y las 3 de la tarde los días grandes de fallas. Es la medida que ha decidido RENFE y que responde a la preocupación de las autoridades dada la aglomeración de personas que se concentran en las inmediaciones de la estación para ver el disparo de la mascletà. Renfe estaría estudiando estos días la operativa porque la intención es que los trenes no lleguen a la Estación del Norte pero sí que salgan de ella. Por su parte, los trenes de Media Distancia que conectan...