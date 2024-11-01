edición general
Cepal proyecta que Venezuela liderará el crecimiento en 2025

La organización no desglosa en este informe los factores específicos que explican el desempeño venezolano, pero el resultado contrasta con la tendencia general de estancamiento económico.

Peter_Riviera #1 Peter_Riviera
A ver si el no lamerle el escroto a EEUU y ser un puto arrastrado del imperialismo, va a ser lo que funcione en el mundo actual...
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Ya hasta fabrican chis endivia, para que envidien los envidiosos.  media
#4 yarkyark
Esta noticia debería estar en humor.
Pacman #2 Pacman
8 millones de venezolanos emigrados podrían opinar diferente
Chepacoleta #5 Chepacoleta *
No me sorprende, la verdad.

Desde que Venezuela ha anunciado la inversión de 20.000 millones para construir plantas de fabricación con tecnología de litografía extrema ultravioleta (EUV) para la producción de chips como los H100 de NVIDIA, que se llevan a cabo en procesos de 3 a 5 nanómetros, el valor en bolsa de TSMC, NVIDIA Samsung e Intel se han hundido hasta valores sin precedentes.

Hay un nuevo jugador en la industria y los va a adelantar por la derecha.
x.com/therealbuni/status/1999691634632798683
