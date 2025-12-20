Los centros de datos con IA han generado tanto CO2 en 2025 como la ciudad de Nueva York

Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los centros de datos de inteligencia artificial en 2025 han alcanzado niveles comparables a los de toda la ciudad de Nueva York, según un estudio publicado en la revista académica Patterns. La investigación, liderada por Alex de Vries-Gao, fundador de Digiconomist, también revela que el consumo de agua vinculado a la IA ya supera la demanda global de agua embotellada, lo que subraya el creciente impacto ambiental de esta tecnología en expansión.