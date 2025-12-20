edición general
Los centros de datos con IA han generado tanto CO2 en 2025 como la ciudad de Nueva York

Las emisiones de dióxido de carbono provocadas por los centros de datos de inteligencia artificial en 2025 han alcanzado niveles comparables a los de toda la ciudad de Nueva York, según un estudio publicado en la revista académica Patterns. La investigación, liderada por Alex de Vries-Gao, fundador de Digiconomist, también revela que el consumo de agua vinculado a la IA ya supera la demanda global de agua embotellada, lo que subraya el creciente impacto ambiental de esta tecnología en expansión.

sorrillo #1 sorrillo
Falta contrastar eso con cual ha sido la aportación en el sector de la lucha contra el cambio climático, cuanto CO2 futuro se puede reducir gracias a los avances en los que la IA ha contribuido en 2025.
#5 Sigo_intentandolo
#1 toda eficiencia conseguida será dedicada a producir más...

Creo que no hay prácticamente ningún recurso del que hayamos reducido su uso tras una mejora tecnológica... quizás el carbón... pero me da pereza.

Hemos pasado de consumir electricidad generando numéricos ( criptos) a consumirla generando memes.
Nota: la IA si puede aportar valor real a la sociedad no como los sellos virtuales.
powernergia #6 powernergia
Otro problema de los centros de datos y todos sus sistemas asociados es que tendrán que renovarse periódicamente.

5 años, 10 años? Sigue siendo una barbaridad.
#4 angar300
Pero a cambio tenemos unos maravillosos vídeos de IA con nuestros familiares fallecidos...
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Y la mayoría para hacer videos chorras e intentar ganar una discusión para creerse que es más listo que una ia
sorrillo #3 sorrillo
#2 La IA no sería lo que es, no habría alcanzado los hitos que ha alcanzado, si no fuera por el sector de los videojuegos.

Que son los que han incentivado el desarrollo de las GPU y lo han financiado durante décadas. Y ha sido gracias a esas GPU que pudo nacer el sector de IA que hoy conocemos.
